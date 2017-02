Erik Listmann (vasakul) ja Robert Kirss olid mullu ühed vähesed KTM- klausliga mängijad, keda Nõmme Kalju kasutas. Nüüdseks on 21-aastane Listmann teinud jalgpalliga lõpparve ja kolinud õnne otsima Austraaliasse.

Foto: Andres Putting

Viimased jalgpalliliidu tehtud muudatused nullivad noortetöö väärtustamise õilsa idee.

2012. aastal esimest korda Eesti meistrivõistluste juhendis tutvustatud ja 2015. aastal jõustunud klubis treenitud mängija ehk KTM-i reegel on olemuselt lihtne: eelmisel kahel ja ka tänavusel hooajal peab igal Premium liiga meeskonnal igas mängus kogu aeg platsil olema vähemalt üks oma klubi kasvandik. Seni peeti klubi kasvandikuks pallurit, kes on 12.–21. eluaastani veetnud selles klubis vähemalt neli aastat. Samuti saab KTM-staatuse hoolimata vanusest jalgpallur, kes on ühes klubis veetnud seitse hooaega.