Klubijalgpalli pidupäeval toimub taas põnev publikuvõistlus

Eesti jalgpalliklubid on oodatud 19. mail võimalikult suure seltskonnaga klubijalgpalli pidupäevale, et nautida jalgpallifestivali meeleolu ning elada kaasa karikafinaalidele. Lisaks toredale päevale saavad klubid osaleda publiku karikavõistlustel.

Parimad klubid selgitatakse välja kahes arvestuses ja kolme regiooni põhiselt. Ühe arvestuse võitjaks saavad klubid, kes toovad kohale suurima arvu pealtvaatajaid. Teises arvestuses võistlevad klubid, kes on kohal protsentuaalselt suurima esindatusega (võrdluses klubis litsentseeritud mängijate arvuga). Klubid on ausa mängu huvides jagatud lähtuvalt asukohast kolme regiooni – esimeses asuvad klubid, kes tegutsevad Tallinnas või 50 kilomeetri raadiuses. Järgmises regioonis on klubid 51-150 kilomeetri raadiuses Tallinnast ning kolmandas sellest raadiusest kaugemal asuvad klubid. Meeste Tipneri karikafinaalis osalevad klubid osalevad vaid protsentuaalses arvestuses.

Regioonide parimad klubid mõlemas arvestuses saavad 9. juunil A. Le Coq Arenal toimuvale Eesti – Maroko maavõistlusele täpselt sellises koguses tasuta pääsmeid, kui on klubi rahvast pidupäeval kohal. Suurima arvu publikut toonud klubi ning protsentuaalselt suurima esindatusega klubi (regioonide kokkuvõttes) saavad registreerida 2019. aasta jalgpalli meistrivõistlustele ühe võistkonna tasuta (kuni 960 euro väärtuses). Klubidele on loodud unikaalsed koodid, millega saab pääsmeid nullhinnaga soetada Piletilevi veebilehelt.