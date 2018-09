Klavan Serie A tasemest: see on isegi parem kui Inglismaal

"Näen, et siinne tase on Inglise liiga omast parem ja läheb aina paremaks," rääkis Klavan enne kohtumist Parmaga.

"Meeskonnad, mida kõige rohkem imetlen, on Juventus ja Napoli. Juve jõudis viimase nelja aasta jooksul kaks korda Meistrite liiga finaali - see ei saa olla juhus."

Klavan rõhutas veelkord seda, et tema võrdlemisi ootamatus üleminekus mängisid suurt rolli horvaadid. "Tahtsin siia tulla, et teistsugust tippliigat kogeda ja suure ajalooga klubi eest mängida. Tahan tänada oma endist tiimikaaslast Dejan Lovreni, kes aitas mul Darijo Srnaga ühendust võtta - tema veenis mind siia tulema."

Eestlase sõnul on ta eluga Sardiinia saarel rahul. "Pere on õnnelik, meeskond on hea, fännid kirglikud ja atmosfäär üldiselt rahulik. Minu jaoks on see ideaalne koht. Peatreenerid Klopp ja Maran on samuti mõneti sarnased: nende stiil on asjad lihtsaks teha, eriti kaitsjate jaoks. Kui liigud valesti, kordavad nad seda nii kaua, kuni aru saad. Kui oled surve all, meeldib neile mõlemale sinuga nii kaua töötada, kuni nii trennis kui mängus asjad korda saad."