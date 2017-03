Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan andis Liverpooli kodulehele intervjuu koondiseteemadel ja rääkis oma tulevikust Inglise suurklubis.

Laupäeval on Klavanit Küprosel ees ootamas karjääri 117. koondisemäng. Küsimusele, kas teda huvitaks Eesti rekordinternatsionaali Martin Reimi (157 mängu) ületamine, vastas Klavan: "Ideaalmaailmas mitte, sest ma loodan, et tulevad noored ja lükkavad mind välja. Loodetavasti pakub see neile lisamotivatsiooni."

Klavan on praegu koondisemängude edetabelis kuuendal kohal, jälitades jõudsalt 120 mängu pidanud Mart Poomi. Eespool on veel Enar Jääger (121), Andres Oper (134) ja Marko Kristal (143).

Debüüthooajal on Klavanit Liverpoolis kasutatud pigem Joel Matipi ja Dejan Lovreni varumehena. Rääkides väljavaadetest tõusta põhikeskkaitsjaks, ütles eestlane: "Ma tahan olla klubi jaoks vajalik ning mis iganes rolli mulle pakutakse, olen alati meeskonna jaoks olemas. Kui peatreener ütleb, et sa mängid, siis sa mängid, kui mitte, siis ootad oma võimalust, teed trennis kõvasti tööd ja saad oma võimaluse, kui oled asju õigesti teinud."