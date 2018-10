Klavan: oleksin võinud vabalt Liverpooli jääda, ent tundsin, et on aeg edasi minna

Hollandlasest ajakirjanik ei saanud mõistagi jätta pärimata ka Liverpoolis palliva Hollandi koondise keskkaitsja Virgil van Dijki kohta. "Ta on fantastiline mängija - ainult 26-aastane, aga väga mitmekülge. Tal on kõik vajalikud oskused olemas ning ka füüsiliselt on ta väga heal tasemel. Tema karjäär on hea näide sellest, kuidas samm-sammult edasi minna - mäletan, kuidas ta FC Groningenis mängis. Olles temaga koos treeninud ning arvestades tema vanust, usun, et ta läheb veelgi paremaks!"

Klavanilt päriti ka tema teise väljakutse kohta - teadupoolest on Eesti koondise kapten ka JK Tallinna Kalevi president. "Tahaksin midagi Eesti inimestele tagasi anda ja koos sõbraga kasutame oma kogemusi, et jalgpalli Eestis kasvatada. Praegu ei saa ma mõistagi täies mahus ennast sellele pühendada, aga tulevikuplaanid on mul sellega tehtud."