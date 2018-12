Klavan jääb ka Cagliari järgmisest mängust kõrvale

22. detsembril kohtumises Rooma Lazioga vigastada saanud ning välja vahetatud Ragnar Klavanit homseks matšiks üles ei anta.

Eesti koondise kapteni periood Cagliaris on möödunud mitmete vigastuste saatel: sel hooajal on eestlane 18 vooruga Serie A-s kaasa teinud kümme kohtumist.