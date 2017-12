Kindel: vähemalt neli Infoneti mängijat jätkavad FCI Levadia ühendmeeskonnas

Tallinna FCI Levadia särgis mängivad Infoneti meestest uuel hooajal Roman Nesterovski, Kirill Nesterov, Pavel Dõmov ja Timur Bulavkin.

"Nende [nelja] puhul on asi kindel, nad jäävad meiega," selgitas Petersoo Soccernet.ee-le. "Ülejäänute osas ei ole täna lõpuni valmis kommenteerima. Mõned päevad on jäänud, peatreener saabub, käivad veel läbirääkimised mängijatega."

Nelikust kolmel ehk Nesterovskil, Nesterovil ja Dõmovil oli Soccernet.ee-le teadaolevalt kehtiv leping Infonetiga. Lepinguga meestest jäi seega lahtiseks Matvei Igoneni, Mihhail Lavrentjevi, Aleksandr Volodini, Jevgeni Harini ja Aleksandr Dmitrijevi saatus.

Pareiko märkis ühtlasi, et lepinguga Levadia mängijad jäävad meeskonda ja seda kinnitas ka Petersoo. See tähendab, et klubiga peaksid teiste seas ettevalmistust alustama ka Igor Dudarev, Martin Käos, Kaspar Mutso ja Pavel Marin.

Peatreener Aleksandar Rogic peaks Eestisse naasma laupäeval, Levadia alustab hooajaks valmistumist järgmisel esmaspäeval.