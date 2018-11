Kes tuleb Eesti jalgpallimeistriks? Kas konkurente tohib kingituste ja rahaga motiveerida?

Laupäeval on Eesti jalgpalli liit valmis meistritiitli andma üle nii Hiiu kunstmurustaadionil kui ka Kadrioru staadionil. Ühel neist kroonitakse tänavune meister. Seetõttu peab olema kõike kaks – vipiala, tseremooniavalmidust jne. Võidutrofee tuuakse rahva silme alla alles olukorras, kus meister on sisuliselt selge.Vajaduse korral liigub auhind ühelt areenilt teisele nii kiiresti, kui see on Tallinna liikluses võimalik.