Kes on Toomas Ristlaanele altkäemaksu andnud Raimo Nõu?

Kalev sattus hiljem aga rahalistesse raskustesse ning jalgpalliliit aitas seejärel klubi uuesti jalgele. Alates 2016. aastast on Kalevi jalgpalliklubi presidendiks teatavasti Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.

Nõu on alates 2016. aastast Tallinna Kalevi aupresident.

Eesti tippklubide juures on Nõu tegev olnud veelgi. 2014. aastast sai temast Sillamäe Kalevi konsultant.

Loe veel

"Lõppude lõpuks on Tallinna Kalev ja Sillamäe Kalev mõlemad osa Eesti Spordiselts Kalevi süsteemist. Tegemist on mõnes mõttes meie sõsarklubiga. Ma ei kuulu ega hakka kuuluma Sillamäe Kalevi juhatusse ega ühtegi teise juriidilisse juhtivorganisse," rääkis Nõu, kui ta veel Tallinna Kalevi presidendina asus Sillamäe klubi juures tööle.

Konsultandina aitas Nõu Sillamäe Kalevit eelkõige PRi, turunduse ja sponsorsuhete arendamisel ning mängukorralduse parandamisel.

2016. aastal asus Nõu rajama oma linnaosas asuvat klubi JK Voltat. “Loeme (Volta) sünnipäevaks 5. septembrit 2016, kui Kari tänava staadionil toimus esimene treeningpäev. See oli suur ja väga sümboolne avaüritus. Seda, millisel päeval täpselt juba jalgpalliklubi loomise mõte tekkinud oli, ei suutnudki me tagantjärgi meenutada,“ rääkis ta eelmisel aastal klubi kodulehele.

“Spordijuhi töö on selline, et ega seda Eestis üleliia ei mõisteta ega väärtustata. Lapsevanematele võib tunduda, et treener teeb nende lastest sportlased, aga spordijuht imeb nende taskutest raha välja. Tihti ei tajuta, kui raske organisatoorne töö on trenni taga, mida võetakse enesestmõistetavalt. Kulusid on väga palju, alates sellistest väikestest asjadest nagu kasvõi tavaline kontoripaber, esmaabivahendid, teavituskulud,“ rääkis ta oma tegemistest Volta kodulehel.

Mängijana on 38-aastane Nõu juba 15 aastat esindanud FC Soccernetti.