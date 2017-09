Kes on süüdi? Flora fännid väidavad, et Infoneti tegevjuht lõi neid, ametnik ajab süüdistused tagasi

Laupäevasel Premium liiga vutimatšil FCI Tallinna ja FC Flora vahel puhkes tribüünil kahe tiimi toetajate vahel kaklus, mis jättis mitu Flora fänni poole ööni EMOsse.

Kahe leeri versioonid kattuvad nii palju, et mõlema kinnitusel sai kõik alguse sellest, et üks Flora fänn kohtumise lõpus platsile jooksis, kirjutab Soccernet.ee.

Kakluse keskmesse sattus ka Infoneti tegevjuht Aleksandr Altosar. "Pärast seda, kui nägin, et suur osa Flora fänne hakkas kaitsma väljakule jooksnud isikut ja kaks turvameest oleks võinud kannatada saada, jooksin kohta, kus konflikt aset leidis. Püüdsin olukorda rahustada, et asi ei kasvaks kakluseks. Ma ei ole politseinik ega meditsiinitöötaja, kuid võin kinnitada, et suur osa Flora fännidest olid tugevas joobeastmes," rääkis Altosar.

Sealjuures näib, et pingeid kasvatas ka eelmise nädala uudis, mille kohaselt siirdub FCI uuel hooajal kodumänge mängima Flora kantsi A. Le Coq Arenale.

"Agressiooni oli väga palju. Minu palvele rahuneda ja viia staadionilt minema inimene, kes väljakule jooksis, vastas Flora fänniliikumise juht, et oleme impotentne meeskond ja ärgu me isegi söandagu järgmisel aastal A. Le Coq Arenale tulla," lisas Altosar. "Vastasel juhul ootavat meid karm arvete klaarimine. Sel hetkel tulid minu tagant kaks Infoneti fänni ning koheselt lendasid Flora poolelt jooke täis topsid meie fännidesse. Pea kogu osa lendas mulle pihta. Võin tunnistada ja kinnitada, et vastuseks lõi üks Infoneti fänn esimesena Flora fänni. Pärast seda algas kaklus, millest eemaldusin, kuna juhtkonna liikmena ei suutnud ma takistada purjus inimeste agressiooni mõlemalt poolelt."

Flora fännide väitel lasi rusikad käiku aga ka Altosar ise. "Fotodelt tuvastasin kolm nägu, kellelt mina löögi sain ja nende hulgas oli ka Altosar," rääkis anonüümseks soovida jäänud fänn Soccernet.ee-le. "Saime täiesti ootamatult 15-20 tüübi käest selja tagant. Mingit provokatsiooni ja eelnevat konflikti polnud. Viga said ka naised ja lapsed, valimatult lahmiti. Hiljem sain tribüünide taga veel kolmelt mehelt jalgade ja kätega."

Olukorra rahustas lõplikult maha kohale kutsutud politsei. Neli Flora fänni olid aga väidetavalt kella kolmeni öösel erakorralise meditsiini osakonnas löömingust taastumas.

Eesti Jalgpalli Liit algatas antud juhtumi valguses distsiplinaarmenetluse.

