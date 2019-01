Katari jalgpalliliidu jaoks töötav Eesti spetsialist: Eesti tingimustega ei ole midagi võrrelda

Nappir, kelle juhtimisel ehitati kümnendi alguses sisuliselt nullist üles Eesti koondise videoanalüüsi osakond, jõudis Katari 2016. aasta suvel. Seal saab ta töötada tingimustes, mida meie maal ei ole ja ilmselt kunagi ei tule.

"Ma töötan Aspire'i akadeemia ja Katari jalgpalliliidu jaoks. Arvuti ja kaamera on minu põhilised töövahendid," võttis ta oma ameti lühidalt kokku. Eestlase siia sattumise taga on soomlasest väravavahtide treener Jyri Nieminen, kes samuti aasta jagu sinisärke aitas.

Rain Nappir tööpostil. Foto: Eesti Jalgpalli Liit

Nieminen on nüüdseks kolinud Põhja-Ameerikasse ja töötab MLS-i klubi San Jose Earthquakesi heaks, Nappir on aga endiselt Katari maailmavallutusprojektiga ametis. "Eesti tingimustega ei ole midagi võrrelda. Kui akadeemiat vaadata, siis see on maailmatasemel," rääkis Nappir. "Ma arvan, et kogu maailmas ei ole selliseid tingimusi mitte kuskil. See on väga suur ja uhke kompleks, kus Aspire oma igapäevatööd teeb."

Iga aastaga läheb Katar ka tippklubide jaoks rohkem hinda. "Aspire'is käib hästi palju külalisi just praegu, talveperioodil, kui osades Euroopa tippliigades on paus. Bayern just täna hommikul (10. jaanuaril - I. L.) läks ära. Järgmine nädal tuleb PSG, PSV Eindhoven on ikka veel siin. Ülejärgmine nädal tuleb Peterburi Zenit."

