Kas tõesti? FC Levadia ja mullune meister FCI võivad ühineda!

Eesti jalgpallimeistrivõistlustel sai täna lõpu kõrgliiga hooaeg ning uut aastat silmas pidades võivad toimuda peagi mõningad muutused ja kaks Eesti tippklubi võivad ühineda.

Juba reede õhtul hakkas Eesti venekeelsete ajakirjanike seas levima spekulatsioon, et üheksakordne meister FC Levadia ja mullu tiitli võitnud FCI Tallinn võivad ühineda. Seni on klubide poolt tõdetud, et tegemist pelgalt kuulujutuga.

Samas on Delfile teadaolevalt võimalikust ühinemisest räägitud ka osade klubide mängijatega. Ametlikku kinnitust võimalikest ühinemisjuttudest ei ole tulnud Levadia ega ka FCI poolt.

Täna pidasid mõlemad meeskonnad hooaja viimase kohtumise, kui FCI võõrustas Tartu Tammekat (lõppes 1:1) ning Levadia võttis vastu juba meistritiitli kindlustanud FC Flora (0:0).

1998. aastal loodud FC Levadia on Eesti meistriks kroonitud üheksal korral. Tiitel on võidetud hooaegadel 1999., 2000., 2004., 2006., 2007., 2008., 2009., 2013. ja 2014. 2002. aastal loodud FCI Tallinn krooniti mullu esmakordselt Eesti meistriks. Lõppenud hooajal sai Levadia kokkuvõttes teise ning FCI Tallinn neljanda koha.