Kas pakane annab järgi? Millal Premium liiga hooaeg lõpuks algab?

Eesti jalgpalli Premium liigas on juba edasi lükatud viis kohtumist. Hooaeg pidanuks algama pühapäeval, 25. veebruaril, kuid külma tõttu pole meeskonnad veel väljakule tulnud. Laupäevaste mängude kohta tehakse otsus homme.

"Tutvume kõigi olemasolevate ilmaennustustega ja suhtleme eraldi Riigi Ilmateenistusega, et saada võimalikult täpne prognoos. Pikaajalised ennustused muutuvad, aga mõne päeva piires on ennustus üpris täpne," selgitas olukorda Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht. "Oluline on väljakute kvaliteet ja temperatuur. Väljakute kvaliteedi tõstmiseks on võimalik kasutada altsoojendusega väljakuid."

Uibolehe sõnul on meeskondadel mängimiseks tahe olemas. "Premium liiga klubid tahavad mängida. Otsustame kolmapäeval, kas on reaalne nädalavahetusel mängida. Lõpliku otsuse teeb alati mängu kohtunik kohapeal," lisas ta.

Hetkel näitab kraadiklaas Tallinnas -14 kraadi. Milline peaks temperatuur olema, et pall nädalavahetusel mängu pandaks?

"Tuleb läheneda juhtumipõhiselt, sest lisaks temperatuurile tuleb arvestada ka tuulekülma. UEFA reeglid näiteks lubavad kuni -15 kraadini mängida, sealt külmema ilmaga ainult klubide nõusolekul," ütles Uiboleht.

Premium liiga tavapärasemast varasemat algust on jalgpalliliit põhjendanud sooviga suvise MM-finaalturniiri ajaks paus teha, sest suurturniiri ajal kahanevat märgatavalt publikunumbrid. Millal juba edasi lükatud kohtumised ära peetakse, ei osanud Uiboleht veel öelda.

"Nendele leitakse koht. Enne pole mõtet neid paigutada, kui pole selge, kas tuleb paigutada üks voor või mitu," sõnas ta.

Riigi Ilmateenistus lubab laupäevaks praegusega võrreldes mõningast ilma soojenemist, kuid ideaalsest jalgpalliilmast on siiski asi väga kaugel - päeval lubatakse külmakraade -7-st -12-ni. Puhuvat ida- ja kagutuul 3-9 m/s.

Premium liiga 2. vooru mängud:

Laupäev, 3. märts

Kell 13 Viljandi Tulevik - FC Flora

Kell 13 FC Kuressaare - Narva Trans

Kell 16 FCI Levadia - Paide linnameeskond

Kell 19 Tartu Tammeka - Tallinna Kalev

Pühapäev, 4. märts

Kell 15 Pärnu Vaprus - Nõmme Kalju