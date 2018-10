Kas miljoni euro paine võib Nõmme Kalju lõplikult murda?

Juba pikemat aega on räägitud, et tänavu kroonitakse suure tõenäosusega Eesti jalgpallimeistriks Nõmme Kalju. Nüüd on tekkinud aga ootamatu pinge. Kalju 2 : 2 viik Tartu Tammekaga tõstis taaskord õhku küsimuse, kas nõmmekad suudavad enda edu hoida ja täiendada klubi kontoseisu peaaegu miljoni euro võrra. Loomulikult on peale tiitli mängus raha, kuid halvemal juhul võib kaalul olla ka klubi tulevik.