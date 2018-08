Kas Klavan teeb täna Itaalia kõrgliiga debüüdi?

Cagliari teatas eile 23 mängija nimed, kes tänaseks kohtumiseks üles antakse ning Eesti koondise kapten oli nende hulgas.

Cagliari alustas Serie A hooaega eelmisel nädalal 0:2 kaotusega liiga uustulnukale Empolile. Klavan oli siis just paar päeva tagasi meeskonnaga lepingu sõlminud ning veel koosseisu ei kuulunud.

Sassuolo tõotab olla keeruline vastane, sest avavoorus suutsid nad 1:0 võiduga üllatada Milano Interit.

Viimasel pressikonverentsil ei soovinud Cagliari peatreener Rolando Maran avaldada, kas paneb Klavani platsile või mitte. "Klavani kaasamine on võimalik, aga meil on veel aega otsustada. Ta on mängija, kellele meeldib palliga mängida," lausus treener.