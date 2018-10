Kas fännid sõid Mait Toomi meeskonnast välja? Pelle Pohlak: kindlasti mitte

Toom pole Floraga trenni teinud alates teisipäevasest karikavõistluste kaheksandikfinaalist, kus ta oma fännidega sõnelusse sattus ja neile keskmist sõrme näitas. Nõnda reageeris Toom tribüünilt tulnud hüüetele pärast Levadiale 2:1 võidu toonud karistuslööki 87. minutil. Flora korraldas olukorra lahendamiseks läinud nädalal koosoleku fännide ja meeskonna vahel ning Toomiga istus juhtkond ka eraldi maha, kuid väravavahti meeskonnas jätkama veenda ei õnnestunud.

Pohlak lükkas ümber kuuldused, nagu oleks fännid Toomi lahkumist nõudnud.

"Kindlasti mitte. Fännid tahtsid, et ta jätkaks, tema ise ja kaasmängijad ning klubi samuti. Mängija aga tunneb, et ta ei suuda tekkinud olukorras enam postide vahele tulla," selgitas Pohlak, lisades, et kõik oli täpselt nii nagu Flora tänases pressiteates kirjas ning mingit muud põhjust otsida pole mõtet. "Kõigil on kahju, et nii läinud on."

Toomi 2019. aasta lõpuni kehtivat mängijalepingut Flora aga ei lõpetanud. Ta jätkab klubis noorte väravavahtide treenerina.

"Mõistan, et käitusin olukorras valesti ja mõistan, et vean meeskonda ning klubi alt, kuid ma ei oska olukorda teisiti lahendada ega näe võimalust naasta FC Flora väravasuule. Ühtlasi vabandan oma rumala käitumise eest," ütles Toom pressiteates. "Tahan kindlasti professionaalse jalgpalluri karjääri jätkata, aga selle teemaga saame edasi minna peale käesoleva hooaja lõppemist."

Järgmine mäng seisab Floral ees pühapäeval, kui kohtutakse kodus Premium liiga liidri Nõmme Kaljuga, kellest tabelis kuus vooru enne lõppu üheksa punktiga maha jäädakse. Floral endal on veel pidamata üks edasi lükatud kohtumine Pärnu Vaprusega. FC Levadia jääb Kaljust maha kaheksa silmaga ning kohtub liiderklubiga juba ülehomme.