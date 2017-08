Kas esiliigamänguga sahkerdada üritanud petturid jäävadki tabamata?

Mullu 25. augustil jäeti Eesti jalgpalli esiliigas ära Infoneti duubelmeskonna ja Viljandi Tuleviku kohtumine, sest alaliidul oli põhjust kahtlustada, et mängul pannakse toime kihlveopettus.

Pea aasta hiljem pole jalgpalliliidu uurimine endiselt kuhugi jõudnud. "Hetkel meil midagi rohkemat lisada ei ole, kui juba rääkinud oleme," ütles Delfile ja Eesti Päevalehele Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht.

"Nendest asjadest on mõistlik rääkida siis, kui on uurimisega kuhugi jõutud. Praeguseks hetkeks ei taha me midagi avalikustada."

Alaliit pole seni isegi avalikustanud seda, kas pettuses kahtlustatakse Infoneti või Viljandi mängijaid.

„Saan täna lisaks jalgpalliliidu kodulehel olevale infole öelda vaid, et võistkondi teavitasime mängu ärajäämisest 10 minutit enne kavandatud avavilet. Loodetavasti mõistetavatel asjaoludel pole kahjuks võimalik täna põhjalikumaid kommentaare jagada. Küll võin kinnitada, et kergekäeliselt ei jäta me kunagi ära ühtegi mängu," sõnas Uiboleht aasta tagasi.