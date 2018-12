Kas enne jõuab Eesti vollekoondis medalile, kossutiim veerandfinaali või vutimehed EM-ile?

Korvpalliliit on välja hõiganud kõrge sihi: 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril tahetakse Eesti meeskonda näha veerandfinaalis. Tegu oleks Eesti pallimängutiimide taasiseseisvumisjärgse aja ühe eredaima kordaminekuga. Seni on laeks korvpallurite kuues koht, mis saavutati 1993. aasta EM-il Jaak Salumetsa juhendamisel.

13 aasta eest Maarjama edukaimaks pallimängu võistkonnaks kerkinud võrkpallurid on väga selgelt kinnitanud kanda vana maailma teises kümnes, kuid esikümne uks on siiani avamata. Samal ajal kui korv-, jalg- ja käsipalluritel on ülejäänud statistika taustal üks üsna anomaalne kordaminek – hüpe üle oma varju –, siis stabiilselt esinenud vollemeestel pole sellist sähvatust veel olnud.

Kuidas on käinud pallimängude käsi viimase 25 aasta jooksul ning millised võiksid olla reaalsed eesmärgid?