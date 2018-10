Rahvuste liigat kahe kaotusega alustanud Eesti jalgpallikoondis on keerulises seisus. Skooriliselt on saadud järjest kaks 0 : 1 kaotust, kuid sisuliselt ei ole neis mängudes erilist viigilootust olnud. See on viinud olukorrani, kus on tulnud nuputada uusi lahendusi. Pead on huugama pandud, sest vigastused on meeskonna viinud osalisse sundseisu. Peale selle võib juhtuda, et koduseinte tavapärane toetus jääb kasinaks.

Peatreener Martin Reimil on koosseisu asjus nuputamist palju. Ilmselgelt ei ole viieliikmelise kaitseliini ja selle ees nelja poolkaitsja kasutamine viimasel ajal tulemust toonud. Sellise lähenemisega on rünnaku teravik jäänud liiga nüriks.