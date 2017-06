Karol Metsa koduklubi kindlustas Norra liigas viimase koha, Jääger lõi värava

Karol Metsa koduklubi Stavangeri Viking kaotas neljanda üleminuti väravast Lillestromile. Sellise tulemusega kindlustas meeskond Norra kõrgliigas viimase koha.

Vikingingil on hetkel kaheksa punkti 13 mängust. Liiga eelviimasel meeskonnal, Tromsol on 13 punkti ja on Metsa koduklubi jaoks juba liiga kaugel, et kinni püüda.

Vålerengas mängiv kaitsja Enar Jääger sai täna jala valgeks Stormsgodeti vastu. Mäng on hetkel 1-1.