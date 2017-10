Karol Mets enne kohtumist Bosniaga: mina sooviks küll neid võita!

Eesti jalgpallikoondise kaitsja Karol Mets sõnas enne homset MM-valikmängu Bosnia ja Hertsegoviina vastu, et Eesti ei peaks viigile mõtlema - meie soov on esmajärjekorras ikkagi võita.

Kui Metsalt küsiti mängueelsel pressikonverentsil, kas Eesti võiks homme viigiga rahule jääda, oli mängumehe vastus selge. "Raske öelda, oleneb, kuidas see mäng kulgeb. Mina sooviks küll Bosniat võita!"

Eesti jaoks jääb mängude vahele Gibraltari ja Bosniaga vaid kaks päeva, kuid meeste sõnul on see saanud juba rutiiniks.

"Sel aastal on see juba tavapärane, et kahe päeva pärast on uus mäng," sõnas peatreener Martin Reim. "Seni oleme värskuse jalgadesse toomisega hakkama saanud. Praegu peame arvestama, et mingil osal mängijatel on hooaja lõpp ja treeningutega tuleb ettevaatlikum olla. Kaks päeva on taastumise eesmärgil elatud, kergelt oleme proovinud liikuda ja elu sees hoida, esimene tõsisem liigutamine ongi tänane treening."

Juhendajale sekundeeris ka väravavaht Mihkel Aksalu. "Siiamaani pole probleemi olnud, oleme lühikese ajaga hakkama saanud. Loodame, et seekordki värskus mänguks tuleb."

Seotud lood: Eesti koondis peab homses mängus hakkama saama Konstantin Vassiljevita

Reimi sõnul teeb ta algkoosseisus võrreldes eelmise kohtumisega mitu vahetust. Kindel on Konstantin Vassiljevi mittemängimine, samuti andis Reim pärast võitu Gibraltari üle mõista, et rünnakul alustab Joonas Tamme asemel Henri Anier. "Mõned vahetused kindlasti tulevad. Meil oli võimalus ka eelmises mängus mõnda mängijat säästa, seetõttu tuleb vahetusi võib-olla tavapärasest vähem. Pärast tänast treeningut tuleb vaadata, kuidas olukord on."

Bosnia jsoks sai eile selgeks, et ükskõik milliste tulemuste rea puhul on neil edasipääs välistatud. Reimi sõnul see aga Eesti suhtumist eelseisvasse matši ei muuda.

"Meid ei saa see puudutada, peame oma mängule mõtlema. Üks eesmärk on homme hästi kodus esineda. See on viimane kodumäng sel aastal ja tahame oma toetajaid vääriliselt tänada. Vastase olukorrale me ei mõtle."