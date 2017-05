Karl Mööl: see oli võidetav mäng, mängisime kümnekesi paremini kui täies koosseisus

Nõmme Kalju paremkaitsja Karl Mööl oli 2:2 viigis Tallinna FCI-ga pettunud, kuigi see võideldi välja 0:2 kaotusseisust ja viimase veerandtunni kümnekesi mängides.

"See oli võidetav mäng. Tegime endal ise elu raskeks, et lasime kaks suhteliselt kerget väravat lüüa. Karistuslöök karistuslöögiks... Seal pole midagi teha, aga teine värav tuli individuaalse eksimuse pealt. Kui selliseid olukordi suutnuks vältida, oleks väga kerged kolm punkti olnud," rääkis Mööl, kes 71. minutil Kalju esimese värava sepistas. "Me ei leidnud esimesel poolajal oma mängurütmi. Teisel poolajal leidsime. Mängisime kümnekesi isegi paremini kui 11-kesi."

Kalju jätkab 14 mängu järel Premium liiga tabelis kolmandal kohal, jäädes liidrist FC Florast maha kaheksa silmaga. Mööli sõnul pole see hooaja nii varajases staadiumis veel mingi vahe.

"Kolm mängu veel Floraga ees, kaks Levadia ja Infonetiga. Kõik on püütavad, kõik võivad eksida. Natuke oleme endal elu raskeks teinud, aga nii vara ei ole mõtet kohtade jagamisest rääkida," sõnas Mööl.

Kalju abitreener Sergei Terehhov: "Arvestades, et olime 0:2 taga ja jäime platsile kümnekesi, võib viigiga rahule jääda. Alustasime uimaselt. Arusaamau, miks esimesed 25 minutit meie poolt nii unised olid. Esimese poolaja lõpus hakkasime paremini liikuma. Suutsime kümnekesi isegi domineerida, sest meil oli rohkem vaja, et mängu tagasi tulla. Infonet hakkas liiga palju seisu hoidma ja lõikas sellega näppu."