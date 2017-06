Karl Mööl: oleksime pidanud avapoolajal mängu ära otsustama

Nõmme Kalju äärekaitsja Karl Mööl kahetses pärast rasket 2:1 võitu Torshavni B36 üle, et Fääri saarte klubile avapoolajal rohkem väravaid ei löödud.

Avapoolaega täielikult domineerinud nõmmekad suutsid enne vaheaega lüüa vaid ühe värava, kui Andrei Sidorenkovi karistuslöögile sai pea vahele Deniss Tjapkin. Neli minutit pärast riietusruumist naasmist tabas kodumeeskonna aga külma dušina külaliste viigivärav - madala söödu karistusalasse Kalju kaitsjate selja taha sai Patrik Johannesen, kes Vitali Telešiga silmitsi jäädes enesekindlalt palli võrku saatis.

„Kurb, kui vastased vaid korra või kaks löögile saavad ja kohe ära löövad. Oleksime pidanud avapoolajal mängu ära otsustama, aga lasime nad teise poolaja alguses millegipärast mängu sisse," nentis Mööl.

78. minutil polnud kaugel ka fääride teine värav, mis oleks läinud puhtalt pallil libastunud ja vastase väravavahiga silmitsi jätnud Artjom Dmitrijevi hingele. 18-aastane Hannes Agnarsson ei suutnud siiski külma pead säilitada ja lõi paari meetri jagu postist mööda.

Dmitrijev lunastas eksimuse minut hiljem 2 : 1 võiduväravaga, olles pea vahele pannud paremalt äärelt tulnud Tarmo Neemelo tsenderdusele.

"Võit on võit, aga me poleks tohtinud lasta endale kodus väravat lüüa. 2:0 oleks meile vägagi sobinud. Pärast 1:1 hakkasime taas rohkem domineerima, aga see oli selline mäng, kus tulnuks rohkem ära lüüa, et võõrsil kergem oleks. Näha oli, et kontrollisime mängu, aga peame hakkama oma potentsiaali rohkem ära kasutama. Vastane on ilmselgelt selline, kelle vastu peaksime edasi pääsema, aga eurosarjas pole kunagi midagi kerget," lisas Mööl.

"Nad peavad nüüd kodus ründama tulema. Neile 1:0 võit sobiks. Kindlasti peame ka ise võõrsil väravat jahtima ja püüdma tagada, et meile viimasel minutil mõnda kobinat vastu ei lööda."