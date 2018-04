Karl Mööl mõtleb Taanis suurelt: tahan igas kohtumises teha nullimängu ja lüüa värava

Kui satun sõpradega päriselt laua taha mängima, siis on see eriti äge, aga mängin suhteliselt palju ikkagi internetis võõraste inimeste vastu. Päris iga päev ei mängi, aga keskmiselt viis korda nädalas teen paar mängu vähemalt. Ma huvitun sellest päris palju ja kui vahel on rohkem aega olnud, siis olen ka maleraamatuid lugenud ja end erinevate taktikatega kurssi viinud.

Su isa on suur NBA-fänn, nii et kas sind ei suunatud jalgpalli asemel hoopis sinnapoole?

(Henri, Tallinn)

Mul ei ole kunagi olnud mingisugust blokki, mis trenni ma tohin või ei tohi teha. Mu isa huvitas NBA niisama hobi korras, sest ta ise oli tegelikult kunagi judoka, nii et siis oleks ta pigem juba tahtnud, et ma oleksin judoga tegelenud. Aga mulle pole keegi kunagi öelnud, mida ma peaksin tegema. Mäletan, et käisin nooremana ka laulukooris ja mul läks päris hästi, aga kui mul hakkas igav ja tahtsin ära tulla, siis ei öelnud keegi, et pean edasi käima. Kui rääkida NBAst, siis mind see igapäevaselt ei huvita ehk mänge ja skoore ma ei jälgi, aga kui isa NBA-kaarte kogus, siis väikesena meeldis mulle neid vaadata. Mõned nimed on meeles ja midagi ma sellest ikka tean.

Alustasid ründava poolkaitsjana, kuid nüüd oled mänginud paremkaitsjana. Kus sulle endale meeldib rohkem mängida?

(Ilmar, Valga)

Rohkem meeldib mängida number 10 peal ehk ründava poolkaitsjana, sest seal on huvitavam ja rünnata on ikka lahedam kui kaitsta. Aga kui aus olla, siis reaalsustaju ütleb, et ma õnnestun paremini äärekaitses. Kui tahan ikkagi mängida kõrgemal tasemel, siis äärekaitsjana on mul rohkem potentsiaali. Aga kui küsida ainult meeldimise poolest, siis jah, ründav poolkaitsja on loovam ja seal meeldib rohkem. Olen mänginud ka ründajana, kui Floras oli ühel hetkel ründajatega kehv seis. Mängisin euromängus Baseli vastu ründajana (2012. aastal - toim.) ja ka liigamängudes, lõin isegi mõned väravad. Ründaja positsioon oli hoopis teistsugune, aga väga põnev.

Kas Taani esiliiga tase on kõrgem kui Eesti meistriliiga tase?

(@marttikallas)

Mängijate keskmine tase on Taani esiliigas parem, aga samas ütleksin, et Eesti kolm tippklubi saaksid siinsetele meeskondadele vastu küll. Siin on aga parem just see, et trennitempo on kiirem, ma pean rohkem pingutama ja olen rohkem väsinud. Huvitav on ka see, et kui Eestis ma tean juba kõiki äärepoolikuid, kelle vastu pean mängima, siis siin on kõik uued: kunagi ei tea, kas sulle tuleb vastu kiire, tehniline või väga jõuline mängija.

Keda tahaksid peale Martin Reimi näha Eesti koondise peatreenerina?

(Raimond, Tallinn)

Martin Reimi käe all on kõik praegu korras, aga kui peaksin nii-öelda puusalt kellegi valima, siis selleks oleks Karel Voolaid. Olen temaga rääkides alati palju kasu saanud, ta on väga tark treener ja oskab oma mõtted hästi mängijateni viia.

Oled kaitsja, aga 2016. aastal lõid Kalju eest kuus väravat, 2017. aastal seitse väravat. Kuidas sul see õnnestus?

(Oliver, Võru)