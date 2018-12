Karl Mööl liitus Paide Linnameeskonnaga

2012. aastal Omaani vastu koondisedebüüdi teinud Karl Mööl on Eesti koondist esindanud 9 kohtumises, viimati tänavu jaanuaris maavõistlusmängus Rootsiga.

Karl Mööl: „Ma olen nüüdseks mänginud välismaal, Eesti tippklubides ning klubides, kes soovivad saada ühel hetkel tippklubideks. Kõik need kogemused on olnud vinged ja ma olen kõiki neid eluetappe isemoodi nautinud. Nüüd olen ma lõplikult tagasi ning liitun Paide Linnameeskonnaga, sest mulle meeldib mõte olla osa tiimist, kellel on ambitsiooni hakata konkureerima Eesti tippudega. Tiimis olevad mängijad ning staff pole mulle võõrad ning paljudega ma olen varasemalt koos mänginud. Ma usun, et mind võetakse hästi vastu ja loodan, et leiame kiiresti ühise hingamise ning jõuame seatud eesmärkideni.“

Tänavust hooaega alustas Mööl Taani esiliigaklubis HB Køge, kus tegi kaasa 10 mängus. Hooaja teise poole veetis Mööl Tallinna Kalevis, saades 18 mänguga kirja 2 väravat ja 6 väravasöötu. Kokku on Mööl Premium liigas mänginud koguni 246 kohtumist ja löönud 35 väravat.

Meistriliiga debüüdi tegi Mööl FC Flora eest 17-aastasena 2009. aastal, kahel järgmisel hooajal esindas ta Viljandi Tulevikku ja FC Viljandit. 2012. aastal võitis Mööl FC Floraga Superkarika ning 29 Premium liiga mängus tuli 6 väravat. Aasta hiljem läksid Mööli teed Floraga lahku, hooaja teises pooles mängis ta FC Kuressaare eest. Aastatel 2014-2017 oli Mööl Nõmme Kalju põhitegijate hulgas – saldoks 132 Premium liiga mängu ja 16 väravat. 2015. aastal krooniti Mööl koos Kaljuga Evald Tipneri karikavõitjaks.

Mööl on Paide Linnameeskonna kolmandaks hooajaeelseks täienduseks – novembris liitusid meeskonnaga ründaja Alassana Jatta ja väravavaht Mait Toom.