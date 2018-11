Hein tegi laupäeval kaasa täismängu, kui Arsenali U18 kaotas võõrsil 2:3 Tottenhami eakaaslastele. Kui eelmises voorus suutsid Arsenali noored tabeliliidriks tõusta, siis nüüd liidrite duellis tuli see koht jällegi loovutada. Premier League U18 lõunatsoonis on Arsenal üheksa mänguga kogunud 24 punkti, Spursil on koos 26 silma, kirjutab Soccernet.ee.

Järgmine kohtumine leiab aset juba 1. detsembril, kui koduväljakul võõrustatakse seitsmendal positsioonil paiknevat Fulhami.