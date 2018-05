Pärast eelmise jalgpallihooaja lõppu panid Infonet ja Levadia leivad ühte kappi ning jätkati FCI Levadiana. Kui seejärel räägiti, et kokku saab Eesti mõistes korralik meeskond, kelle eesmärk on ka Euroopas midagi korda saata, suhtuti sellesse esialgu pigem skeptiliselt. Ent hooaja senine käik ja meeskonnast kostvad jutud annavad mõista, et seatud eesmärkidel võib isegi alust olla.