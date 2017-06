Karel Voolaid: Põhja-Iirimaa peab olema jõukohane vastane

Eesti U21 jalgpallikoondis võõrustab homme kell 18 Kadrioru staadionil EM-valiktsükli avamängus Põhja-Iirimaad. Noortekoondise peatreener Karel Voolaid loodab näidata kodumeeskonnale väärilist mängu.

„Põhja-Iirimaa peab olema jõukohane vastane. Viimane kord jäid nad küll oma valikgrupis viimaseks, aga neil oli ka tugev grupp, mistõttu ei lähtu me sellest,“ sõnas Voolaid. „Neil on mai algusest uus treener ja märtsikuus nad üldse ei mänginud, mistõttu me tegelikult nende uuest võistkonnast suurt midagi ei tea. Meiega on sarnased selles osas, et ka nende tiimis on mängijaid, kes tegid kaasa ka eelmises valiktsüklis.“

Voolaid on rahul, et hetkel on valikus oma vanuseklassi parimad mängijad. „Meil on koos parim võimalik koosseis. Samuti on kõik mängijad terved. Tahame näidata siin kodumeeskonnale väärilist mängu!“ lisas peatreener.

U21 koondis kohtub juunikuus lisaks Põhja-Iirimaale veel Albaaniaga, kellega minnakse vastamisi 12. juunil võõral väljakul. „Veel on meie grupis Hispaania, Island ja Slovakkia ehk riigid, kelle A-koondised on hiljuti mänginud finaalturniiridel. Sellegipoolest arvan, et peame kõikidega mängima maksimaalsete punktide peale,“ ütles Voolaid lõpetuseks.

Eesti – Põhja-Iirimaa mängu pääsmed on saadaval Piletilevis. Tavapilet maksab viis eurot, sooduspilet kolm eurot. Sooduspilet kehtib 1998.-2009. aastal ja 1954. aastal või varem sündinutele koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). 2010. aastal ja hiljem sündinud pääsevad sisse tasuta. Prii sissepääsu tagab ka LHV Jalgpallikaardi või Jalgpallihaigla liikmekaardi ettenäitamine.