Kantar Emor: jalgpalli MM purustas varasemad vaatajarekordid

Heinla lisas, et ehkki maailmameistrivõistluste üldine vaadatavus on kerkinud, jäi Prantsusmaa-Horvaatia finaali ETVst jälginud keskmiselt 184 000 inimest selle ja läinud kümnendi EMide ja MMide enimvaadatud mängude edetabelis kümnendale kohale. 2006. aasta 9. juulil vaatas Prantsusmaa ja Itaalia finaalmängu ETVst keskmiselt 254 000 inimest, 2010. aasta finaali Hollandi ja Hispaania vahel jälgis aga 222 000 silmapaari. "Samas ei tohi unustada, et praegu on Eesti telemaastik varasemast killustunum ETV ja ETV2 ning siinse venekeelse telekanali vahel, varem meil ju puudus ETV+," märkis Heinla. "Küllap jälgisid paljud siinsed venelased enne ETV+ loomist ka eestikeelseid jalgpalliülekandeid, kergitades mängude vaadatavust nii ETVs kui ETV2s, nüüd aga on neil omakeelne vaatamisvõimalus."

Juuni keskpaigast juuli keskpaigani kahanes võrreldes maikuuga ka kõigi kolme peamise eestikeelse telekanali osa inimeste teleri vaatamisele kulutatud ajast, mis on Heinla kinnitusel suvel tavapärane. Hoolimata suurvõistlustest kahanes isegi ETV osa, sest hooajaprogramm on puhkusel. Küll aga tegi just tänu jalgpallile ilvesehüppe ETV2, mille osa oli veel mais 3,3 protsenti, MMi ajal aga juba kümnendik.