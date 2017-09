Kannatlikkus tõi Eestile magusa võidu

Kõik märgid näitasid kohtumise ajal, et lõpuvile ajaks võib meid taas oodata väravateta viik - täpselt nii nagu kolm päeva tagasi Kreekas. See ei tähendanud aga seda, et kahes matšis oleks Eesti mängupilt olnud ühesugune, otse vastupidi. Kui Kreekas läksimegi mängu tapma, siis Küprose vastu võitma. Õnnestus, aga üle noatera.

Peatreener Martin Reim tegi koosseisus mitu rohkemal või vähemal määral sunnitud muudatust. Ken Kallaste pisivigastuse tõttu alustas vasakkaitses Artur Pikk, kes jäi vähese mängupraktika tõttu esialgsest koondisenimekirjast üldse välja ja liitus meeskonnaga alles mängueelsel päeval.