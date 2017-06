Kaljule kaotanud Torshavni peatreener: olen oma poiste üle uhke

Nõmme Kaljult Euroopa liiga 1. eelringi avamängus 1:2 kaotuse saanud Fääri saarte klubi Torshavni B36 peatreener Jakup a Borg jäi Tallinnas saavutatud tulemusega rahule.

"Olen oma poiste üle uhke. Nad tegid äärmiselt kõva tööd ning võitlesid meile välja tulemuse, mille pealt on veel võimalik teise ringi pääseda," oli Borg optimistlik. "Kuigi Kalju on jätkuvalt favoriit, on kõik veel lahtine. Nad tõestasid, et on nurgalöökidel ja karistuslöökidel väga ohtlikud, aga ma ei saa nendes kahes väravas midagi väravavahi süüks panna. Noore mehe luhta lastud šanss on ehe näide sellest, et kui sa ise ei löö, lüüakse sulle."

Borg pidas silmas 78. minutil 18-aastase Hannes Agnarsson luhta lastud šanssi Vitali Telešiga silmitsi seistes pall võrku toimetada. Ta oli Kalju kaitseliini taha pääsenud ja seal segamatult toimetanud tänu Artjom Dmitijevile, kes palli kontrolli alla võttes libastus.

"Oleme harjunud koduliigas palli rohkem valdama, kuid teadsime, et meil saab siin raskem olema ning pidime ettevaatlikumalt alustama. Tegelikult olen rahul, kuidas me mängisime. Nad pressisid meid tugevalt, kuid sellest hoolimata leidsime rünnakul vabu ruume," lisas Borg.