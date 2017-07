Kalju peatreener pärast 0:3 kaotust: läheme Ungarisse professionaalset au kaitsma

Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev tunnistas pärast Euroopa liiga teise eelringi avamängus kodus ungarlaste Videotonile 0:3 kaotamist, et sisuliselt on paari edasipääseja otsustatud.

„Pealtvaatajate poolt vaadatuna oli see õiglane tulemus,“ möönis Frantsev, olles eriti nördinud vastaste esimese tabamuse sündimise tõttu. „Selliste meeskondade vastu ei saa taoliseid võimalusi anda. Eesti liigas need olukorrad andestatakse, siin karistatakse need ära. Tegu oli standardolukorraga, mäng seisis - selline asi peaks kontrolli all olema. Kolm väravat ja kõik standardolukordadest - see räägib sellest, et vastased olid tasemel.“

Frantsev kordusmänguks erilisi lootusi enam ei hellita. „Põhimõtteliselt on selles paaris asjad selged. Meie läheme Ungarisse professionaalset au ja meeskonna hinge kaitsma.“

Videotoni loots Marko Nikolić niivõrd radikaalne ei olnud. "See vastasseis ei ole läbi enne, kui kohtunik teise mängu lõpuvile annab. Peame vastast austama, Euroopas on varemgi üllatusi ette tulnud."

Kaheksanda minuti avavärav tegi ungarlaste jaoks mängu lihtsaks. "Tegime varakult skoori ja edasine oli seetõttu juba lihtsam. Meil oli hiljem veel mitu head võimalust. Kontrollisime küll mängu, aga tean, et suudame nädala pärast veel paremini mängida. Lasime Kaljul mitu korda võimalusi luua."

"Õnnitlen mängijaid ja tänan meie fänne, kes siia Eestisse pika tee ette võtsid ja meid toetama tulid. Õnnitlused ka teile!" lõpetas Nikolić.