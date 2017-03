Jalgpalli Premium liiga 2. vooru keskne kohtumine Nõmme Kalju ja FC Flora vahel tõi kaks mängu katkestamist ja 1:1 viigi, millega polnud rahul kumbki osapool.

"Pean teist nädalat järjest ütlema, et olen rahul, kuidas meie noor meeskond pingutas, aga ei olnud piisavalt tasemel, et see mäng võidukalt lõpetada," viitas Flora peatreener Arno Pijpers avavoorule, kus teise tiitlinõudleja Levadiaga samuti 1:1 viigistati.

Hollandlane oli pahane kohtunikebrigaadi, mida juhtis Kristo Tohver, tegutsemise peale. "Ma ei oska hinnata Märten Kuuse teist kollast kaarti ja penaltit, küll aga olen täiesti kindel, et tema esimene hoiatus mängu alguses oli antud äärmiselt kergekäeliselt. Selliseid vigu tehti pärast veel vähemalt viis-kuus. See mõjutas mängu otsustavalt ja selles olen pettunud."





Flora kapten Brent Lepistu lisas: "Ma ei hakka penaltiolukorda kommenteerima. Kes nägi, see nägi. Kaotasime kaks punkti. See teeb kahe nädala peale kokku juba neli kaotatud punkti. Ei saa olla rahul."





Kalju poolkaitsja Janar Toomet , kelle Kuusk 73. minutil karistusalas maha tõmbas, nägi olukorda nii: "Täpselt ei saanud aru, aga kuidagi võttis Kuusk mu tasakaalust välja ja kohtunik nägi seal viga."





Ehkki Kalju viigistas järgnenud penaltist, ei olnud ka võõrustajate pealik Sergei Frantsev saadud punktiga rahul. "Arvulises ülekaalus oli meil kolm sajaprotsendilist võimalust. Vastaste väravavaht ( Mait Toom ) mängis õnnestunult, aga pidanuksime ka ise täpsemad olema. On mis on, aga tahtnuks enamat."





Mängu jätkamine oli ainuõige otsus

Et avapoolajal valgustus kadus ja mäng tuli koguni kaks korda katkestada, sellest kumbki leer ülemäära suurt numbrit ei teinud. Tõdeti küll, et mõistagi häiris see pisut, kuid tingimused olid mõlemale poolele võrdsed ja kohtunikud tegid õigesti, et ei otsustanud kohtumist üldse pooleli jätta.







"Mul oli kord sarnane olukord Rostovi mängus CSKA-ga. Ka seal jätkati," võrdles Frantsev. "Selliseid probleeme võib ette tulla. Mulle meeldis, kui professionaalselt kohtunikud käitusid - pidasid treeneritega aru ja üheskoos võtsime vastu kõige parema lahenduse kõigile osapooltele."