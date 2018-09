Kalevi peatreener Arbeiter eemaldamisest: kui kohtunikud mängijaid ei kaitse, peab keegi seda tegema

Arbeiter läks endast välja, kuna kohtunik ei peatanud õhuvõitluses vastu pead hoobi saanud Alger Džumadil pikali jäämise korral mängu, vaid lasi Floral edasi rünnata.

"Ma ei saa kõike rääkida, mida ma mõtlen. Tegelikult mul jubedalt keeb sees," rääkis Arbeiter hiljem ajakirjanikele. "Kohtunikud ignoreerisid meid, neil oli sellest olukorrast savi. Kui nemad mängijaid ei kaitse, vaid kõrvale vaatavad, siis peab keegi seda tegema. Reeglid ütlevad, et kui mängija saab vastu pead, sa pead mängu seisma panema!"

Mängu tulemusest rääkides õhkas Arbeitrist rahulolu. "See oli meie jaoks võit," ütles ta. "Flora oli kuni üks-nullini parem meeskond, aga siis saime me standardolukorrast vastu löödud. Flora pidi jälle pingutama ning sai 2:1 ette, kuid siis lasid nad jala sirgeks ja meie saime mängu sisse. Positiivne on, et oleme kõikide tippsatsidega sel hooajal päris hästi mänginud. Tänane südi mäng tõi ka tulemuse, mis on ainult boonus. Põhjused, miks me sellisel tabelikohal asetseme, peituvad mujal."

Kuus vooru enne lõppu hoiab Kalev 23 punktiga kaheksandat kohta. Sama palju punkte on ka seitsmendal positsioonil asetseval Viljandi Tulevikul. Liigast väljalangemine Kalevit ilmselt enam ei ohusta, sest üheksas meeskond FC Kuressaare jääb juba üheksa punkti kaugusele.

Kalev on tänavu kaks korda punkte röövinud ka Nõmme Kaljult ning teinud ühe viigi neljandal kohal asuva Narva Transiga.