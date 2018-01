Kaks mängu Nõmme Kalju särgis pidanud Rimo Hunt: töö käib välismaale saamise nimel

Viimased kaks aastat Levadias mänginud, kuid FCI-ga ühinemise järel lepinguta jäänud ründaja Rimo Hunt on end uue hooaja eel vormis hoidnud Nõmme Kalju ridades.

Endise rivaali särgis on ta teinud kaasa juba ka kaks sõprusmängu. 16. jaanuaril sahistas ta võrku Paide linnameeskonna vastu, aidates Kalju 6:1 lõppresultaadini. Eile tegi ta kaasa esimese poolaja, kui Kalju võitis 2:1 Soome kõrgliigatiimi Turun Palloseurat.

"Vahepeal olin ilma meeskonnata, aga Kalju võttis mu ilusti oma tiiva alla. Saan meeskonnaga trenni teha ja end paremasse vormi ajada," rääkis 32-aastane Hunt Kalju Facebooki lehel avaldatud videos.

"Kaljus on tore. Tean kõiki mängijaid varasemast, mõnega olen isegi koos mänginud. Õhkkond on positiivne - see on kõige tähtsam!"

Tulevikuplaanide kohta lausus Hunt, et otsib veel välisklubi. "Töö käib. Elame-näeme. Hetkel on palju teadmatust."

2014.-2015. aastani Kasahstanis mänginud 7-kordne Eesti koondise internatsionaal ei välista ka kodumaale jäämist. "Miski pole võimatu," sõnas ta.