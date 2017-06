Kaitseväelased võitsid jalgpalli Balti turniiri

Eestit esindavad kaitseväelased ning kaitseliitlased võitsid 15. Balti sõjaväespordi mängudel minijalgpallis lätlasi 2:1 ning leedukaid 6:2, saavutades sellega esikoha.

Jalgpallis tuli Eesti võitjaks kolmandat aastat järjest, teatab jalgpall.ee. Võistkond on kokku pandud Eesti erinevate kaitseväe ja kaitseliidu üksuste baasil ning võistkonnas oli nii rahvaliiga kui ka kõrgliiga kogemusega mängijaid.

„Võidud tulid raskelt," tunnistas FC Kuressaares mängiv kaitsja Urmas Rajaver. „Mängisime kaitsest lähtuvalt ja kontrarünnakute peale, mis ka edu tõid. Eriti toimis see Leedu võistkonna vastu, mis koosneb endistest Leedu meistriliiga mängijatest. Nende vanusenumber hakkab küll juba kolme ja neljaga, aga kogemus ja kvaliteet on neil hea."

Eesti kaitseväe võistkonda on varasematel aastatel esindanud ka ajateenistuses olnud tippmängijad. Nii on meeskonda kuulunud 10 aastat tagasi Konstantin Vassiljev, eelmisel aastal Pavel Marin ja Rasmus Peetson, üle eelmisel aastal Brent Lepistu jt.

Balti sõjaväespordi mängud toimuvad igal aastal erinevas Balti riigis ja mõõtu võetakse peale minijalgpalli ka tänavakorvpallis, rannavolles, suvebiatlonis, orienteerumises, kalapüügis, males, sulgpallis, laskmises, males, sangpommispordis ning erinevates alades Balti riikide noorkotkaste ja kodutütarde vahel.