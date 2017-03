Inglismaa jalgpalli esiliigaklubi Fulham teatas, et on 18-aastase Eesti koondise ründaja Mattias Käidiga sõlminud uue kaheaastase lepingu kehtivusega 2019. aastani.

"Olen väga õnnelik, et saan oma aega Fulhamis pikendada," ütles Käit klubi kodulehel. "Minu esimene eesmärk on muidugi pääseda põhimeeskonda - nendega treenida, saada pingile ja siis debüüt kirja. Uus leping annab mulle tohutult enesekindlust. Loodan, et teenisin selle oma hea mänguga."

"Ma näen, kuidas minu tiimikaaslasi põhimeeskonda edutatakse ja mõtlen, miks ei võiks see olla mina ise. Pean lihtsalt tööd edasi tegema ja oma aega ootama," lisas Käit.

Fulhami akadeemia direktor Huw Jennings: "Meil on alati hea meel nende mängijatega, kelle me ise klubisse oleme toonud, lepingut pikendada. Kui me maha istusime ja tema pikemaajalisest tulevikust rääkisime, võtsime seisukoha, et pakume talle arvestatavat pikendust, et ta saaks endale põhikoosseisu teed sillutada. Kui te vaatate tema potentsiaali, mis paistab välja tema koondise ja U23 mängudest, siis on ta tihedalt olnud seotud väravasöötude ja väravatega. Kõik näevad, et tal on potentsiaali teha suur samm edasi."