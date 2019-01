Kaimar Saag võib naasta Eesti liigasse

Endine Eesti koondislane Saag treenib Viljandiga, kuid tema sinnajäämine kindel ei ole. Klubipoolne huvi on siiski olemas. "Loomulikult. Eks tema asjad ole lahti ja uut koduklubi hetkel ei ole. Otsib, aga kui ta ei leia endale sobivat mängupaika, siis on lootust, et ta liitub meiega," sõnas Post 30-aastase ründaja kohta, kes Eesti koondist 46 korda esindanud.

Kui viimati Fääri saarte kõrgliigaklubis Torshavni B36 mänginud Saag oli Aastalõputurniiriks Tuleviku koosseisu üles antud, siis seal ta perekondlikel põhjustel kaasa ei teinud.

Viljandi otsib uue hooaja eel lisaks ründajale juurde ka keskkaitsjat.