Kahekordne Eesti meister Rauno Sappinen: meid ei peetud ju hooaja alguses favoriidiks

FC Flora esiründaja Rauno Sappinen tõdes pärast oma teise Eesti meistritiitli kindlustamist, et hooaja omamoodi pöördepunktiks oli florakate aasta esimene võistlusmäng - 0:5 kaotus FCI Tallinnale.

"Ega meid ju hooaja algusest peale favoriidiks ei peetud - superkarikas algas 0:5 kaotusega," meenutas Sappinen rasket talve lõppu. "Tuli omad järeldused teha, aga seejärel suutsime Levadia ja Kaljuga kaks võrdset mängu teha. Sealt saime hoogu ja usku, et suudame võita. Mida hooaeg edasi läks, seda paremaks ka meie tulemused läksid, suvel suutsime järjest Kaljut ja Infonetti võita."

Kui enne eelmise vooru kohtumist Narva Transiga sõitis Flora Narvasse päev varem, et tähtsaks matšiks paremini valmistuda, siis enne matši Tammekaga ettevalmistuses midagi erilist ei tehtud. Sellegipoolest teadis kogu meeskond, mis on kaalul. "Midagi juhuse hooleks ei tahtnud jätta. Kõik tulid väga suure keskendumisega ja teadsid, mis kaalul on."

"Ta on nii kogenud treener, et ma arvan, et just seda meil oligi vaja. Meil oli võib-olla enne just sellisest kogenud spetsialistist puudust - just kogemused. Näiteks julgesime hooaja alguses olla mängudes kannatlikud ja mitte kohe minna vastast kõrgelt pressima. Eelmistel hooaegadel olime näiteks selles osas kärsitud ja läksime vastaseid kohe suruma."

Sappinenil endal on võimalik võita veel üks tiitel - praegu jagab ta 27 väravaga väravaküttide edetabelis koos Albert Prosaga esikohta. "Ma ütlen ausalt, et täna ei olnud see mul kordagi mõttes. Tahtsin iga hinna eest kodus meistritiitlit võita. Nüüd on seda võib-olla lihtsam teha, kui tiitel on juba võidetud."