Kahe peatreeneriga euromängule vastu minev Flora on lootusrikas: vastane on tugev, aga mäng algab null-nullist

Henn ja Pijpers käisid Hapoeli skautimas ka Poolas, kus Iisraeli klubi hiljuti kolm sõprusmängu pidas. "Tegu on tugeva vastasega ja me teame seda hästi. Neil on viimastel aastatel eurosarjas hästi läinud. Nende tase avaldas meile muljet, aga samal ajal teame, et ka meil on omad võimalused," oli Pijpers positiivne.

Flora kaptenil Gert Kamsil tuli pressikonverentsil järjekordselt aru anda: florakad pole mitte kunagi eurosarjas hästi esinenud - miks peaks seekord teisiti minema? 25 vastasseisust on ajaloo jooksul võidetud üksainus, seegi 12 aastat tagasi.

"Teadsin, et see küsimus tuleb! Ma ei usu, et see meid kuidagi mõjutab, kõik algab ikkagi 0:0-ist. Rahvusvaheline tugev vastane, aga oleme kodus näidanud, et võime kõigiga mängida," rääkis Kams.

Kas praegune Flora on tugevam või nõrgem kui eelmisel suvel Sloveenia klubile Domžale lahingu andnud meeskond? "Väga raske on võrrelda niimoodi kahte meeskonda. Ma arvan, et oleme ühel ja samal tasemel," sõnas Kams pärast pikka mõtlemisaega.

Võrreldes hooaja esimese poolega on Floral ka üks suur täiendus - Belgias veedetud ebaõnnetunud laenuperioodilt naasis ründaja Rauno Sappinen. Mehe enda sõnul ei mõjutanud sisuliselt mängupraktikata jäämine tema füüsist ja vaimu liiga palju. "Ma arvan, et vorm on päris okei. Füüsiliselt olen isegi võib-olla mõnes mõttes üllatavalt heas vormis. Rootsis jõudsin joosta isegi rohkem kui arvasin."

Kuigi Eesti jalgpallisõbrale ei pruugi Hapoeli klubi nimi esialgu midagi öelda, on tegelikult tegemist viimastel aastatel vägagi korralike saavutusteni jõudnud meeskonnaga. Viimasel kahel hooajal on Meistrite liiga kvalifikatsioonis jõutud play-off ringi ehk viimase tõkkeni enne alagrupiturniiri ning seal napilt kaotatud: mullu jäädi võõrsil löödud väravate reegli tõttu alla sloveenide Mariborile, tunamullu koguskooriga 4:5 šotlaste Celticule.

Kaotus Meistrite liiga kvalifikatsiooni play-offis viis Hapoeli mõlemal aastal automaatselt Euroopa liiga alagrupiturniirile. Kaks hooaega tagasi tehti grupifaasis selg prügiseks nii Milano Interil kui Southamptonil ning pääseti 32 parema hulka, eelmisel hooajal alagrupist edasi ei saadud.

Meistrite liiga esimese eelringi avakohtumine FC Flora ja Beer-Sheva Hapoeli vahel algab homme kell 18.30 A. Le Coq Arenal. Delfi TV toob kohtumise huvilisteni otsepildis.