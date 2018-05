Juunikuu Jalkas: Frank Liivak on mõlgutanud loobumismõtteid

Ajakirja Jalka värske numbri esikaas Foto: Ekraanitõmmis

Värskes Jalkas vastab esikaaneloos lugejate küsimustele Frank Liivak, kes on sel aastal vahetanud välisliigad koduse Premium liiga vastu. Liivak räägib oma kogemustest erinevates riikides ja tunnistab, et eks kohati on ta mõelnud ka jalgpallist loobumisele.