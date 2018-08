Joonas Tamme koduklubi jõudis Euroopa Liiga alagrupiturniirile

Norra tiim Sarpsborg võitis eelmisel nädalal avakohtumise 3:1 ning just Tamme põhjustatud penalti läbi sündinud vastase võõrsilvärav oli täna määravaks saamas. Nimelt läks Maccabi 52. minutil juhtima ja duubeldas 60. minutil seisu. See 2:0 skoor hoidis kahe mängu kokkuvõttes seisu viigis ning eelis oli Norras sahistanud Tel Avivi satsil. Ent 80. minutil kinkis Iisraeli klubi Sarpsborgile penalti, mille Ole Jörgen Halvorsen võrku saatis. See viis norrakad paari kokkuvõttes taas ette ja lõpuvile kõlades ka edasi, vahendab Soccernet.

Joonas Tamm jättis tänase kohtumise mängukeelu (ja kerge lihasvigastuse) tõttu vahele.