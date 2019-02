Joonas Tamm: jäin nimekate klubide valikust napilt välja, aga püüan Kesk-Euroopas silma paista

"Kuna Norras oli mul väga hea hooaeg, siis tuli palju huvitavaid variante päris nimekatelt klubidelt. Aga nad valisid suure hulga mängijate vahel," selgitas Tamm Soccernet.ee-le, kes ei soovinud avaldada konkreetseid liigasid ega klubisid, kust tema vastu huvi tunti.

"Talvel on väga raske suurt üleminekut teha, suvel oleks palju lihtsam. Seepärast mõtlesingi, et pooleaastane laen on suurepärane võimalus Kesk-Euroopas silma paista. Norras jäi minust viimase hooaja pealt hea maine, nüüd üritan sama teha Kesk-Euroopas," lisas Tamm.

