Eesti jalgpallikoondise endine poolkaitsja Joel Lindpere on pallimurule naasmas Tallinna Kalevi teise duubelmeeskonna ridades.

Lindpere nimi figureerib kolmandas liigas mängiva Kalev III koosseisus. Kalevi spordidirektorina töötav ekskoondislane kinnitas Delfile, et plaan uuesti mängima hakata on tõsine.

"Pole absoluutselt kursis, millal liiga hakkabki. Mõtlesin, et registreerin end igaks juhuks. Kui mängud esindusmeeskonna kohtumistega ei kattu, aitan neid hea meelega," sõnas ta.

"Minu roll ei ole kindlasti seda meeskonda taseme võrra ülespoole tassida. Kui edasi pääseme, on hästi, aga pigem tahan, et mul oleks amatöörmängijana mõni koht olemas. Kindlasti ei maksa poistel loota, et ma nüüd iga mäng hakkangi neid aitama, vaid kui tahtmist ja aega on, siis mängin. Usun, et kolmanda liiga taseme mängin praegu ilusti välja."

Lindpere pole ametlikult platsil käinud alates oma lahkumismängust, mis toimus mullu 1. juunil Eesti - Andorra maavõistluse raames.