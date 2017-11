Joel Lindpere: Tallinna Kalevi eesmärgiks meistriliigas on 5.-8. koht

Järgmisest aastast Premium liigas mängiva Tallinna Kalevi eesmärk on klubi spordidirektori Joel Lindpere sõnul lõpetada hooaeg esikaheksas ehk kindlalt väljalangemistsoonist ülalpool.

"Esindusmeeskonna puhul esialgu mingeid muudatusi ei tule. Hakkame samm-sammult vaatama, kas on vaja mõnda positsiooni täiendada. Kui midagi tuleb, siis on need muutused pisikesed, lähtudes klubi positsioonist, võimekusest ja sellest, kus meil on vaja juurde panna," rääkis Lindpere Delfile ja Eesti Päevalehele. "Meeskonna kesmine vanus oli sel hooajal 21 ringis. Selle kooslusega saab edasi minna ja arengut teha. Kui sinna juurde mõned õiged käigud lisada, siis muud suurt polegi vaja."

Kalev lõpetas esiliiga hooaja 1:2 kaotusega Maardu linnameeskonnale, mis otsustaski tabeli esimese ja teise koha saatuse. "Saime Maardult neli kaotust ning võib öelda, et kogenum meeskond võitis. Meistriliigasse pääsemine ei olnud meil tänavu eesmärk omaette," lisas Lindpere, kes oli valmis ka Viljandi Tulevikuga üleminekumänge pidama, kuid kelle klubi aitasid kõrgliigasse Sillamäe Kalevi rahalised raskused ning Levadia ja Infoneti ühinemine.

Esiliiga tabeliseis 1. Maardu linnameeskond 77

2. Tallinna Kalev 74

3. Rakvere Tarvas 67

4. FC Flora U21 67

5. FC Kuressaare 55

6. FC Levadia U21 45

7. FCI Tallinn U21 43

8. FC Santos 43

9. FC Elva 29

10. Tartu Welco 19

"Sillamäe väljakukkumisest oli nii palju räägitud, et see oli minu jaoks loogiline. Ühinemine oli ootamatu, kuid usun, et see on Eesti jalgpallile pikas perspektiivis kasulik. Usun, et sellest tuleb võimekas ja konkurentsivõimeline klubi. Kui nad leiavad, et neil pole üksinda piisavalt võimekust ja finantse, et aidata meeskonnal tipus püsida mitte ainult Eestis, vaid saada ka Euroopas mõned voorud edasi, ning ühinemine aitaks neil koos kuhugi jõuda, siis on see tegelikult hea asi."

Kas mõnda Infonetist ja Sillamäest ripakile jäänud mängijat võib tuleval aastal ka Kalevi ridades näha, ei osanud Lindpere veel vastata. "Need on korralikud profimängijad. Äkki tõesti on meil mõnele positsioonile kedagi juurde vaja, aga kindlasti ei võta me neid seepärast, et neil on vaja kuskil mängida. Nagu ma ütlesin, siis muutused tulevad minimaalsed, sest me tahame, et tulemus tuleks lõpuks hea töö ja arenguga, mitte tänu suurenenud rahalisele panusele," sõnas Lindpere.