Joel Lindpere kaksikutest: jõusaalis hantlitega rügada on palju lihtsam kui lapsi tassida

Märtsi lõpus kaksikute Joneli ja Jesse isaks saanud endine jalgpallur Joel Lindpere tunnistas, et kahe põnniga on kõvasti askeldamist.

„Kui söögiaeg on ja ema lähedal pole, siis tuleb ikka tund aega järjest tantsida, higimull otsa ees,“ muigab mees, kel varasemast 12aastane võsuke Juan.

„Pole midagi öelda, jõusaalis hantlitega rügada on palju lihtsam, kui tassida kaht sellist mõnusat poissi. Päris suur töö on, aga vanaema on suureks abiks ja saame hakkama. Võimalusel jään tihti tööle hiljaks, sest hommikused toimetused teen lastega ära.“

