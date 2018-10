Järgmise nädala jooksul näeb Eesti mängimas Juventuse, Milani, Roma ja Tottenhami jalgpallureid

Kõikidesse noortekoondistesse kuulub 20 mängijat. Eesti ridades leidub üks välisklubi mängija – Markus Soomets mängib Itaalias Sampdoria ridades. Meie esimeseks vastaseks on just Itaalia, kelle meeskonna nimekirjast leiab pallureid nii Torino Juventusest, AC Milanist, Milano Interist kui ka AS Romast.

Ühe Juventuse mängija leiab ka Taani nimekirjast, kui Torino tippklubi nimistusse kuulub Nicolai Baden Frederiksen. Soome koondises leidub mitmeid kohalike tippklubide noori talente, samuti on mängijaid välisklubidest nagu Tottenham Hotspur, Newcastle United (mõlemad Inglismaa), Hamburger SV ja Kaiserslautern (Saksamaa).

Eesti koondis mängib oma mängud Rakvere linnastaadionil. Turniir algab meie jaoks juba homme, 10. oktoobril kell 15, kui kohtume Itaaliaga. Samal ajal on Kadriorus vastamisi Soome – Taani. Teises voorus, mis peetakse 13. oktoobril kell 15, kohtub Eesti Taaniga ning Itaalia mängib Tallinnas Soomega. Otsustavad mängud peetakse 16. oktoobril, kui mõlemas mängus kõlab avavile samuti kell 15. Eesti vastaseks Rakveres on Soome ning Kadriorus kohtuvad Taani – Itaalia.

Pääsmed Eesti koondise mängudele Rakveres maksavad 3 eurot. Piletid on eelmüügis Piletilevis ja enne mängu kohapeal (sularahas). LHV Jalgpallikaardi või Jalgpallihaigla liikmekaardi esitamisel ning 2012. aastal ja hiljem sündinutele sissepääs tasuta. Kadrioru staadionil toimuvatele mängudele on sissepääs tasuta.