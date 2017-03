Eesti jalgpallinaiskond pidas täna Küprosel Aphrodite Cup turniiril oma teise ja ühtlasi viimase alagrupikohtumise, kui Leeduga mängiti 0:0 viiki.

Eesti teenis alagrupikohtumistes ühe võidu ja viigi ning kogus neli punkti. Tänane vastane Leedu lõpetas sama arvu punktidega, kuid tänu paremale väravate vahele sai esikoha just Eesti koondis, teatab Jalgpalli Liit.

Peatreener Indrek Zelinski sõnul oli Eesti naiskond täna domineerivamaks pooleks ja tekitati häid momente. "Protsentide keeles rääkides, oli mäng meie kasuks 60-40. Leedukad istusid kaitses ja lootsid palju oma kiirete ääremängijate peale, kelle nullimisega me hästi hakkama saime. Ees jooksime natuke ise palliga mängides sõlme. Me ei saanud palli hästi pidama üleval ründetsoonis. Teisel poolajal oli mängupilt palju parem ja meie surve päädis sellega, et tekitasime paar head väravalöömise võimalust. Kelly Rosen tabas korra ka latti ja värav ei jäänud tegelikult kaugele."

Kolmapäeval, 15. märtsil toimub Eesti viimane kohtumine, kui turniirivõidu peale mängitakse Läti naiskonnaga. Lõunanaabrid läbisid enda alagrupi kaotusteta. Esmalt alistati Malta 1:0 ning seejärel oldi 2:1 üle Küprosest.

Zelinski hinnangul tuleb see kohtumine tõenäoliselt sarnane tänasega. "Läti mängustiil on võrreldav Leedu omaga ja neil on ka paar-kolm väledat ründemängijat. Saab olema üsna sarnane kohtumine, kus vastased hakkavad mängima kontrarünnakute peale. Peame mõtlema selle peale, kuidas neid välja meelitada, kui nad kaitses madalal ja kompaktselt istuvad," sõnas Zelinski.

Eesti tänane koosseis: 12-Getriin Strigin, 4-Pille Raadik, 5-Daniela Mona Lambin (46. Liis Lepik), 6-Anete Paulus (72. Saskia Sonnberg), 7-Katrin Loo, 10-Kairi Himanen (82. Liis Pello), 11-Merily Toom (63. Kristina Bannikova), 14-Lisette Tammik (63. Ulrika Tülp), 15-Elizaveta Rutkovskaja, 16-Kelly Rosen, 17-Eneli Vals (72. Kethy Õunpuu)