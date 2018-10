Jalgpalliliit võitis Turismitegu 2018 auhinna

Tallinna linn korraldas juba 15. korda ettevõtluskonkursi, et tõsta esile kohalikke ettevõtjaid ja ettevõtluse arendajaid. Turismitegu 2018 auhinna teenis Eesti Jalgpalli Liit UEFA Superkarikafinaali korraldamise eest.

Superkarikafinaali raames viibis Tallinnas ligi 10 000 väliskülalist, kes Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) arvutuste põhjal tõid 5 miljonit eurot turismitulu. Otsepilt Tallinnast jõudis ligi 50 miljoni televaatajani, sotsiaalmeedias registreeriti üritusega seoses 61 miljonit erinevat tegevust.

"Suur aitäh tunnustuse eest! Täname oma partnereid - Tallinna linna, Eesti riiki, UEFA-t, erinevaid ettevõtteid, korraldajaid ja vabatahtlikke, kes kõik andsid suure panuse Superkarikafinaali õnnestumisse. Täname kõiki spordisõpru toetuse ja kaasaelamise eest! Suur tänu Eesti Hotellide ja Restoranide Liidule, kes meid auhinnale esitas," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

"Meil on hea meel, et jalgpalli kaudu suutsime anda Eesti vabariigi juubeli tähistamisse väärika panuse. Samas meie töö jätkub: juba järgmisel nädalal on Tallinnasse oodata üle 2500 soomlase, kes tulevad kaasa elama oma koondisele UEFA Rahvuste liiga mängus Eestiga ja annavad turismi samuti märkimisväärse panuse. Valminud A. Le Coq Arena pakub nende võõrustamiseks head võimalused ja võimaldab meil ette võtta ka järgmisi suuri projekte - 2020. aastal korraldame U17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri," lisas Rei.