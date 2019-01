Jalgpalliliit väidab: Rahvuste liiga publikuhuvi oli võrreldav valiksarjaga. Kas ikka oli?

Kõige suurem publikuhuvi oli tugevaimas liigas ehk A-liigas, kus põnevaid vastasseise käis keskmiselt vaatamas 44 156 inimest. Suurim arv fänne väisas Inglismaa – Hispaania kohtumist, kui Wembley staadionil oli 81 392 pealtvaatajat.

C-liigat, kuhu kuulus ka Eesti koondis, jälgis tribüünidel keskmiselt 9099 inimest. Eesti vaadatuim kodumäng oli oktoobris A. Le Coq Arenal peetud kohtumine Soomega, mida külastas 8087 pealtvaatajat. Keskmiselt käis Lillekülas koondise kodumängudel 5566 inimest. Üle-eelmisel aastal toimunud MM-valiksarja puhul oli keskmiseks pealtvaatajate arvuks 6108, märgib vutiliit.

Tasub aga märkida, et viimasel ajal on valiksarjades Eesti koondise kodumängude keskmised publikuarvud olnud siiski tunduvalt suuremad: 2016. aasta EM-valiksarjas oli see 7362, 2014. aasta MM-valiksarjas koguni 7523. Eesti jaoks seni edukaimaks kujunenud 2012. aasta valikturniiril käis Lillekülas Eesti koondist toetamas samuti keskmiselt üle seitsme tuhande inimese: kui alagrupimängudele juurde võtta ka Iirimaaga peetud play-off kohtumine, on keskmiseks publikuarvuks 7222.

Rahvuste liiga jätkub selle aasta suvel poolfinaalidega, kui 5. ja 6. juunil lähevad vastamisi Portugal – Šveits ja Holland – Inglismaa.